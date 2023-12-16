Гол Кварацхелии принес «Наполи» победу над «Кальяри» в Серии А
«Наполи» обыграл «Кальяри» в домашнем матче 16 го тура чемпионата Италии по футболу.
Встреча завершилась со счетом 2:1.
Победу «Наполи» принесли голы Виктора Осимхена (69 я минута) и Хвичи Кварацхелии (75). В составе «Кальяри» отличился Леонардо Паволетти (72).
Матч начался с задержкой в 30 минут. Из за сильного ветра были открыты не все проходы на арену, так что было принято решение перенести начало матча, чтобы все болельщики успели пройти на стадион.
«Наполи» набрал 27 очков и занимает четвертое место в турнирной таблице Серии А. «Кальяри» с 13 очками располагается на 16 й строчке.
Еще в одном матче игрового дня «Лечче» одолел «Фрозиноне» со счетом 2:1.