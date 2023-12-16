"Севилья" уволила Диего Алонсо с поста главного тренера команды

Об этом информирует пресс-служба андалусийского клуба сразу после разгромного поражения от "Хетафе" (0:3) в домашнем матче 17-го тура чемпионата Испании, которое стало для команды третьим подряд. Под руководством Диего Алонсо "Севилья" одержала всего 1 победу в 10-ти последних играх во всех турнирах.

В первой декаде октября 48-летний специалист сменил на тренерском мостике "Севильи" уволенного Хосе Луиса Мендилибара. Алонсо продержался на своем посту немногим более 2 месяцев. В Ла Лиге андалусийцы идут 16-ми, набрав 13 очков - столько же, сколько у находящегося в зоне вылета "Кадиса". На этой неделе клуб также вылетел из еврокубков, заняв с 2 очками нижнюю строчку в квартете B.