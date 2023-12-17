Экс-игрок "Монако" Самбу: если клуб хочет играть в ЛЧ, Головина надо сохранить

Бывший игрок "Монако" Моссама Самбу заявил, что команде надо сохранить Александра Головина, передает "Евро-Футбол.Ру". "Если "Монако" хочет играть в Лиге чемпионов, хочет добиваться там результата, то Головина нужно сохранить. Это отличный футболист. Но может быть и предложение, от которого нельзя будет отказаться", - сказал Самбу. Россиянин перебрался в "Монако" из столичного ЦСКА летом 2018 года. Его трансфер стал рекордным по стоимости в истории клуба. Россиянин перешел во французский клуб за €30 млн. За такую же сумму в "Эвертон" был продан Никола Влашич. В текущем сезоне россиянин провел 14 матчей, забив пять мячей и сделав две результативных передачи. После 15 матчей "Монако", набрав 30 очков, занимает третью строчку в турнирной таблице. На два очка больше у идущей второй "Ниццы". Лидер чемпионата — "ПСЖ" (36 очков).