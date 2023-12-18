Игорь Колыванов — системе «осень–весна»: я изначально был против перехода

Российский тренер Игорь Колыванов высказался о возможном возвращении чемпионата России на систему «весна – осень».

«Я изначально был против перехода на нынешнюю. Три месяца сейчас пройдет, и фактически чемпионат заново. А так начинали бы в марте – заканчивали в ноябре. Все у нас было правильно, я не знаю, кто до такого додумался.

Два отпуска? Да какой летом отпуск? Ты только форму набрал, поиграл март, апрель, май – и опять уходишь в отпуск. А в июле опять надо набирать», — приводит слова Колыванова «РБ Спорт».

В сентябре 2010 года Исполком Российского футбольного союза (РФС) проголосовал за переход на систему «весна-осень».