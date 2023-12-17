«Я совсем не злопамятный малый». Ташуев — об отказе Калинина выходить на замену

Главный тренер «Факела» Сергей Ташуев высказался о ситуации с отказом защитника Игоря Калинина выходить на замену. Это случилось в матче 12-го тура Российской Премьер-Лиги с «Оренбургом». Встреча состоялась 21 октября 2023 года и завершилась победой «Факела» со счётом 2:1.

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«Когда шли последние минуты матча, мы с тренерами думали, кого выпустить — Суслова или Калинина. Решили, что должен сыграть Калинин. Потом смотрю — переодевается Суслов. Ну хорошо. Мы вели 2:1. Я в тот момент даже не знал, что Игорь отказался выходить на поле. Если бы был в курсе, наверное, уже тогда повёл бы себя по-другому… Мне уже потом рассказали. Не знаю… Видимо, Калинин не совладал с эмоциями. С нервами.

Он опытный футболист. Наверное, посчитал, что не должен выходить на пару минут, хотел большего игрового времени. Но мы же не враги сами себе, оцениваем, кто лучше готов.

Это, конечно, было неправильно со стороны Калинина! По отношению к тренеру, к команде, к ребятам. Но надо отдать ему должное. Он всё быстро понял, принёс всем извинения. Сейчас хорошо работает. Не парится: играет он или нет. Его пока ещё немного мучает травма. Сейчас полетит в Сербию, немного подлечится. Мне кажется, вся эта ситуация пойдёт на пользу в первую очередь ему самому.

У меня всё определяется спортивным принципом. Все должны понимать, что рано или поздно получат свой шанс. Поверьте, я совсем не злопамятный малый. Всегда готов поговорить с футболистом с глазу на глаз, объяснить ему свою позицию», — приводит слова Ташуева «Спорт-экспресс».