Игрок клуба РПЛ признался, что участвовал в фанатских драках

«Я сразу знал, что буду футболистом. Стадион «Факела» заполнялся болельщиками, в том числе фанатов московских команд было много. И вот в то время я ходил на фанатский сектор «Факела».



Тогда были популярны фанатские драки. В школе так дрались, не более. Получал ли хоть раз? Конечно. Разбитый нос, бровь. И руку ломал, но по своей вине», — сказал Магаль.