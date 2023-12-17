Гендиректор "Сочи" Рубашко: те российские специалисты, которые нас устроили, уже заняты

Генеральный директор "Сочи" Дмитрий Рубашко объяснил назначение на пост главного тренера команды иностранного специалиста Роберто Морено. "В принципе, мы понимали, что будем искать иностранного тренера. Те российские специалисты, которые нас устроили, они уже заняты и имеют место работы. Поэтому смотрели на иностранный рынок", - цитирует Рубашко "СЭ".