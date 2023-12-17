Гендиректор "Сочи" Рубашко: те российские специалисты, которые нас устроили, уже заняты
Генеральный директор "Сочи" Дмитрий Рубашко объяснил назначение на пост главного тренера команды иностранного специалиста Роберто Морено. "В принципе, мы понимали, что будем искать иностранного тренера. Те российские специалисты, которые нас устроили, они уже заняты и имеют место работы. Поэтому смотрели на иностранный рынок", - цитирует Рубашко "СЭ".
Напомним, что 15 декабря футбольный клуб "Сочи" объявил о назначении испанца Роберто Морено на должность главного тренера. Ранее специалист работал ассистентом главного тренера в "Роме", "Барселоне" и "Сельте", а также возглавлял национальную сборную Испанию и "Монако". Также Морено издал книгу "Мой рецепт - 4-4-2", посвященную любимой тактической схеме.
"Сочи" ушло на зимнюю паузу, занимая последнее место в турнирной таблице РПЛ.