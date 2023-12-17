Президент ФИФА высказался о критике ЧМ-2034 в Саудовской Аравии

Инфантино о критике ЧМ-2034 в Саудовской Аравии: «Это двойные стандарты Запада. Для меня как для президента ФИФА Северная Корея – то же самое, что и Южная»
Президент ФИФА не видит проблем в том, что ЧМ-2034 пройдет в Саудовской Аравии.
Саудовская Аравия – единственная страна, подавшая заявку на проведение турнира в 2034 году.
«Для меня как для президента ФИФА Северная Корея – то же самое, что и Южная, а США – то же самое, что Китай.
Место проведения [чемпионата мира] должно соответствовать всем нашим критериям, включая права человека. Процесс не заканчивается на подаче заявки – с этого он только начинается. Это двойные стандарты Запада: все главы западных государств налаживают отношения с этой страной и заключают с ней сделки на миллиарды долларов.
Я рассматриваю жалобы и предлагаю помощь. Люди ищут решения вместе по итогам обсуждений. Когда я стал президентом ФИФА, в Саудовской Аравии не было женского футбола. А сейчас есть женский чемпионат и национальная сборная», – сказал Джанни Инфантино в интервью Tagesanzeiger.
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Инфантино о критике ЧМ-2034 в Саудовской Аравии: «Это двойные стандарты Запада. Для меня как для президента ФИФА Северная Корея – то же самое, что и Южная»
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