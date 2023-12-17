Президент ФИФА высказался о критике ЧМ-2034 в Саудовской Аравии

«Для меня как для президента ФИФА Северная Корея – то же самое, что и Южная, а США – то же самое, что Китай.



Место проведения [чемпионата мира] должно соответствовать всем нашим критериям, включая права человека. Процесс не заканчивается на подаче заявки – с этого он только начинается. Это двойные стандарты Запада: все главы западных государств налаживают отношения с этой страной и заключают с ней сделки на миллиарды долларов.



Я рассматриваю жалобы и предлагаю помощь. Люди ищут решения вместе по итогам обсуждений. Когда я стал президентом ФИФА, в Саудовской Аравии не было женского футбола. А сейчас есть женский чемпионат и национальная сборная», – сказал Джанни Инфантино в интервью Tagesanzeiger.