«Ливерпуль» — «Манчестер Юнайтед»: после первого тайма счёт не открыт

В матче 17-го тура английской Премьер-лиги встречаются «Ливерпуль» и «Манчестер Юнайтед». Команды играют на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле (Англия). Матч обслуживает бригада арбитров во главе с Майклом Оливером. Игра началась в 19:30 по московскому времени. После первого тайма встречи счёт не открыт. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

После первой половины матча «Ливерпуль» выигрывает у «Манчестер Юнайтед» по всем компонентам, однако подопечные Юргена Клоппа никак не могут открыть счёт.

В прошлом сезоне чемпионата Англии в матче первого круга «Манчестер Юнайтед» на своём поле одержал победу со счётом 2:1. Во втором круге «Ливерпуль» дома разгромил своего соперника — 7:0.