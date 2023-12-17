FourFourTwo представил рейтинг лучших испанских игроков в истории футбола

Британский футбольный журнал FourFourTwo опубликовал рейтинг лучших испанских футболистов в истории. Этот список возглавили два легендарных полузащитника каталонской «Барселоны» — Хави и Андрес Иньеста. Топ-3 замкнул не менее легендарный вратарь мадридского «Реала» Икер Касильяс.