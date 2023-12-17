FourFourTwo представил рейтинг лучших испанских игроков в истории футбола
Британский футбольный журнал FourFourTwo опубликовал рейтинг лучших испанских футболистов в истории. Этот список возглавили два легендарных полузащитника каталонской «Барселоны» — Хави и Андрес Иньеста. Топ-3 замкнул не менее легендарный вратарь мадридского «Реала» Икер Касильяс.
- Хави (полузащитник).
- Андрес Иньеста (полузащитник).
- Икер Касильяс (голкипер).
- Давид Вилья (нападающий).
- Серхио Рамос (защитник).
- Серхио Бускетс (полузащитник).
- Рауль Гонсалес (нападающий).
- Луис Суарес Мирамонтес (полузащитник).
- Карлес Пуйоль (защитник).
- Давид Сильва (полузащитник).
- Франсиско Хенто (полузащитник).
- Хаби Алонсо (полузащитник).
- Жерар Пике (защитник).
- Фернандо Торрес (нападающий).
- Сеск Фабрегас (полузащитник).
С полным рейтингом можно ознакомиться по ссылке.
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