Аршавин считает, что лучший игрок первой части сезона играет не в «Зените»

Бывший футболист «Зенита» и сборной России, член правления «Зенита» Андрей Аршавин в разговоре с Metaratings.ru назвал лучших футболистов первой части чемпионата России по футболу. Представителей «Зенита» в их числе не оказалось.

«Мне кажется, лучших нужно выбирать из тех, кто идёт на первом месте. На сегодняшний день это «Краснодар». Поэтому я бы назвал Кордобу и Сперцяна. Также отмечу молодого Никиту Кривцова», – ответил Аршавин на вопрос Metaratings.ru после Матча звёзд FONBET Кубка России.

Кордоба в текущем сезоне провёл 16 матчей в РПЛ, забил восемь мячей и отдал четыре голевых паса. У Сперцяна также восемь голов и четыре ассиста в 18 матчах первенства России.

Ранее экс-игрок «Зенита» Максим Деменко в беседе с «Матч ТВ» лучшим назвал форварда петербуржцев Матео Кассьерру.