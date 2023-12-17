«Арсенал» победил «Брайтон» – 2:0. Команда Артеты выиграла впервые за 3 матча

«Арсенал» дома обыграл «Брайтон» (2:0) в 17-м туре АПЛ.

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На 53-й минуте счет открыл бразильский форвард лондонцев Габриэл Жезус. На 87-й немец Кай Хавертц забил второй гол хозяев.

Команда тренера Микеля Артеты победила впервые за три матча – после поражения от «Астон Виллы» (0:1) и ничьей с ПСВ (1:1).