«Арсенал» победил «Брайтон» – 2:0. Команда Артеты выиграла впервые за 3 матча
«Арсенал» дома обыграл «Брайтон» (2:0) в 17-м туре АПЛ.
На 53-й минуте счет открыл бразильский форвард лондонцев Габриэл Жезус. На 87-й немец Кай Хавертц забил второй гол хозяев.
Команда тренера Микеля Артеты победила впервые за три матча – после поражения от «Астон Виллы» (0:1) и ничьей с ПСВ (1:1).
«Арсенал» набрал 39 очков и на эту минуту лидирует в таблице АПЛ. У «Астон Виллы» 38 баллов, у «Ливерпуля» – 37 при игре в запасе.
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