Гол экс‑футболиста «Динамо» помог «Болонье» обыграть «Рому»

«Болонья» одержала победу над «Ромой» в домашнем матче 16 го тура чемпионата Италии.

Встреча завершилась со счетом 2:0. Бывший футболист московского «Динамо» Никола Моро открыл счет на 37 й минуте, в начале второго тайма защитник римлян Расмус Кристенсен отправил мяч в собственные ворота.