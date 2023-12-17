Гол экс‑футболиста «Динамо» помог «Болонье» обыграть «Рому» в матче чемпионата Италии
«Болонья» одержала победу над «Ромой» в домашнем матче 16 го тура чемпионата Италии.
Встреча завершилась со счетом 2:0. Бывший футболист московского «Динамо» Никола Моро открыл счет на 37 й минуте, в начале второго тайма защитник римлян Расмус Кристенсен отправил мяч в собственные ворота.
«Болонья» с 28 очками занимает четвертое место в турнирной таблице серии А, команда Жозе Моуринью (25) идет седьмой.
В следующем туре «Болонья» примет «Аталанту», «Рома» сыграет дома с «Наполи». Обе игры пройдут 23 декабря.
ЧЕМПИОНАТ ИТАЛИИ. 2023-24. ТУР 16
«Болонья» (Болонья) — «Рома» (Рим) — 2:0 (1:0)
Голы: Моро, 37. Кристенсен, 49.