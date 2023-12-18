Анчелотти не исключил новых трансферов в «Реал» после травмы Алабы

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти высказался о возможном подписании новых игроков после травмы австрийского защитника команды Давида Алабы, полученной в матче 17-го тура испанской Примеры с «Вильярреалом» (4:1).

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«В ближайшие дни мы поймём, сможем ли мы подписать кого-нибудь в январе», — приводит слова Анчелотти журналист Флориан Платтенберг в соцсети Х (ранее Twitter).

Напомним, пресс-служба мадридского клуба сообщила, что по итогам медицинского обследования у австрийского футболиста диагностировали разрыв крестообразной связки левого колена. В ближайшее время игроку предстоит операция.