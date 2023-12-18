Жеребьёвка стыковых матчей Лиги Европы: во сколько начнётся, где смотреть трансляцию

В жеребьёвке примут участие 16 команд: восемь клубов, которые заняли вторые места на групповом этапе Лиги Европы (сеяные), и восемь клубов, которые заняли третьи места на групповом этапе Лиги чемпионов (несеяные). Победители пар пройдут в 1/8 финала турнира.