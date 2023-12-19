Ивич: во время зимней паузы "Краснодар" будет искать усиление на 2–3 позиции

Главный тренер "Краснодара" Владимир Ивич поделился мыслями по поводу чемпионской гонки в Российской Премьер-Лиге. – Перед началом чемпионата мы не ставили главной целью выиграть РПЛ. Мы верили, что нам по силам конкурировать со всеми. Мы не боялись, работали, а футболисты с самых первых туров показывали большое желание. Со стартового тура "Краснодар" практически все время лидировал в таблице. Когда мы по-прежнему сохранили первое место в такой сильной лиге, как РПЛ, проведя столько матчей – это большой успех. Сейчас наступила зимняя пауза, во время которой мы будем искать усиление на две – три позиции, – приводит слова Ивича Hot Sport.