Ивич: во время зимней паузы "Краснодар" будет искать усиление на 2–3 позиции
Главный тренер "Краснодара" Владимир Ивич поделился мыслями по поводу чемпионской гонки в Российской Премьер-Лиге. – Перед началом чемпионата мы не ставили главной целью выиграть РПЛ. Мы верили, что нам по силам конкурировать со всеми. Мы не боялись, работали, а футболисты с самых первых туров показывали большое желание. Со стартового тура "Краснодар" практически все время лидировал в таблице. Когда мы по-прежнему сохранили первое место в такой сильной лиге, как РПЛ, проведя столько матчей – это большой успех. Сейчас наступила зимняя пауза, во время которой мы будем искать усиление на две – три позиции, – приводит слова Ивича Hot Sport.
"Краснодар" стал "зимним чемпионом" Российской Премьер-Лиги, завершив первую часть чемпионата России на первом месте. Команда Владимира Ивича набрала 38 очков за 18 туров РПЛ и обошла на 2 очка действующего чемпиона страны "Зенит" (36). Московское "Динамо" замыкает тройку сильнейших клубов России, набрав 32 очка. На четвертом и пятом местах также расположились представители Москвы – "Локомотив" (31) и "Спартак (30). Матчи 19-го тура пройдут в начале марта 2024 года.