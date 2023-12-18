Истоник: Абаскаль может возглавить «Севилью»

Главный тренер московского «Спартака» Гильермо Абаскаль может возглавить «Севилью», информирует VamosMiSevilla, ссылаясь на информацию MuchoDeporte.

Истоник: Абаскаль может возглавить «Севилью»
© Чемпионат.com

По сведениям источника, Абаскаль является одним из кандидатов на пост главного тренера «Севильи».

Ранее сообщалось, что руководство андалусийского клуба ищет нового тренера в ускоренном режиме. Приоритет, вероятно, будет отдан кандидатуре Кике Санчеса Флореса, который имеет большой опыт работы в чемпионате Испании.

Полная трансляция матча испанской Примеры и хайлайты доступны в Okko.

Футбол
Гильермо Абаскаль
Спартак
Главное о спорте
Больше новостей
Чемпионат.com: главные новости