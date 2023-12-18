Карьера звёзд сборных Аргентины и Франции через год после финала ЧМ-2022: Месси, Мбаппе, Гризманн, Дембеле, Ди Мария

Не у всех звёзд Аргентины и Франции дела складываются отлично.

Что стало с участниками финала ЧМ-2022 за минувший год
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Ровно год назад, 18 декабря 2022 года, состоялся финальный матч чемпионата мира в Катаре. Сборные Аргентины и Франции выдали, возможно, лучшую «золотую» игру в истории ЧМ. Аргентинцы в первом тайме втаптывали соперника в газон и забили два гола. Но во вторые 45 минут Франция и Килиан Мбаппе буквально за пару мгновений перевернули матч. Форвард сначала реализовал пенальти, а в следующей атаке сравнял счёт. Затем Месси и Мбаппе в дополнительное время обменялись голами, а Эмилиано Мартинес спас Аргентину от поражения после супермомента Рандаля Коло Муани. В серии пенальти точнее оказались южноамериканцы — 4:2. И стали чемпионами мира в третий раз в истории.

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ЧМ-2022 подарил миру несколько открытий, в том числе в командах-финалистах. Как сложилась судьба героев решающего матча? Чья карьера пошла наверх, а кто — скатился?

У кого карьера пошла вверх?

Несмотря на то что чемпионом мира стала Аргентина, в составе обеих сборных есть футболисты, для которых турнир в Катаре стал позитивной страницей. У сборной Франции, к примеру, мощный рывок в карьере совершил Рандаль Коло Муани. Форвард не реализовал убойный момент в самом конце второго экстра-тайма, однако своей игрой всё равно привлёк внимание топ-клубов. В 46 матчах прошлого сезона Коло Муани забил 23 гола и отдал 17 ассистов. Наибольший интерес к нападающему проявил главный французский клуб — «ПСЖ». Ради переезда в Париж Рандаль даже устроил бунт в «Айнтрахте», отказавшись тренироваться. В итоге Коло Муани перешёл в парижский клуб, а сумма трансфера составила € 95 млн.

Ещё один форвард сборной Франции, перебравшийся в топ-клуб, — Маркус Тюрам. На ЧМ-2022 сын легендарного защитника Лилиана Тюрама провёл пять игр и отдал два ассиста. А в сезоне-2022/2023 в составе мёнхенгладбахской «Боруссии» принял участие в 32 матчах и забил 16 голов. Тюрам привлёк внимание «Интера», искавшего замену Ромелу Лукаку и Эдину Джеко. Маркус перешёл в клуб-финалист ЛЧ как свободный агент. Мощная сделка! На счету Тюрама уже восемь голов и 10 ассистов в 22 встречах сезона.

Один из лидеров сборной Франции Антуан Гризманн на ЧМ-2022 подтвердил свой статус. По статистике он несильно выделялся (три ассиста в семи встречах), но насколько же был полезен! Гризманн, попавший в топ турнира по многим статистическим параметрам, получил свободную роль в атаке и постоянно обострял, при этом не забывая помогать в защите. А в нынешнем сезоне Антуан проводит, возможно, лучший отрезок карьеры за «Атлетико». Француз — бесспорный лидер мадридцев, он снова влюбил в себя болельщиков после скандального возвращения из «Барселоны». Гризманн близок с статусу лучшего бомбардира в истории «Атлетико». На его счету 171 гол, у рекордсмена — Луиса Арагонеса — 173 мяча. В общем, 32-летний футболист набрал бешеную форму на ЧМ-2022 и продолжает её удерживать.

А что насчёт аргентинцев? Несколько игроков стали топ-звёздами после турнира. Интересно, что все они в итоге представляют клубы АПЛ. Игрок, без которого триумф Аргентины вряд ли бы состоялся — Эмилиано Мартинес. Вратарь вытащил серию пенальти в четвертьфинале с Нидерландами, спасал в финале и заряжал уверенностью всю команду. Мартинес продолжает выступать за «Астон Виллу», но в нынешнем сезоне клуб борется как минимум за попадание в топ-4. А самого Эмилиано признали лучшим вратарём ЧМ-2022, после чего он получил премию имени Льва Яшина и награду лучшему вратарю года по версии ФИФА.

Важными игроками полузащиты для Аргентины стали Энцо Фернандес и Алексис Мак Аллистер. Тренеру Лионелю Скалони повезло, что в его составе были игроки, объединяющие в себе ум, технику, креативность, хороший удар, нацеленность на чужие ворота и неплохую игру в обороне и прессинге. На ЧМ-2022 Фернандес провёл семь матчей и набрал два (1+1) результативных балла, Мак Аллистер принял участие в шести встречах и также забил один гол и отдал один ассист. За футболистов после турнира развернулась настоящая гонка. Фернандеса в итоге уже зимой за € 121 млн забрал «Челси», а за Мак Аллистером летом пришёл «Ливерпуль» (всего за € 42 млн).

Также карьерная ситуация улучшилась у форварда Хулиана Альвареса. На ЧМ-2022 он провёл семь матчей, забил четыре гола и отдал одну результативную передачу. Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола не мог проигнорировать успехи футболиста. После турнира Альварес стал чаще появляться в основе, а в сезоне-2023/2024 и вовсе стал игроком старта. Хулиан провёл уже 24 матча, забил восемь голов и отдал восемь ассистов. А его трансферная стоимость взлетела до € 80 млн.

У кого ситуация ухудшилась?

В составах обеих сборных присутствуют футболисты, сдавшие после ЧМ-2022. Кто-то по причине возраста, у кого-то командный кризис, а есть и те, кто сбавил требования к себе. Например, рекордсмен по количеству матчей за сборную Франции (145) Уго Льорис завершил карьеру в национальной команде после проигранного финала. Да и в «Тоттенхэме» 36-летний вратарь потерял место в старте. В нынешнем сезоне он не провёл ни одной встречи.

К концу приближается и карьера вингера Анхеля Ди Марии. На ЧМ-2022 он блистал в решающие моменты (гол+ассист в финале), но летом 2023-го «ПСЖ» расстался с игроком. Анхель вернулся в «Бенфику», за которую выступал ещё на старте карьеры. Ди Мария проводит неплохой сезон (8+3 в 19 матчах), но летом 2024 года, вероятно, покинет Лиссабон и вернётся в родной клуб «Росарио Сентраль». В ноябре Анхель сообщил, что в скором времени завершит карьеру в сборной Аргентины.

Бедствие со своим клубом терпит защитник сборной Аргентины Николас Тальяфико. На ЧМ-2022 он закрывал левый фланг обороны, проведя шесть матчей (120 минут в финале). Но вместе с «Лионом» особых успехов не добивается. В нынешнем сезоне клуб сыплется: 16-е место после 16 туров и перспективы вылететь или угодить в стыковые встречи. Вряд ли чемпион мира мечтал о подобном.

Автор «золотого» пенальти Аргентины — Гонсало Монтьель — также испытывает проблемы. В прошлом сезоне вместе с «Севильей» он выиграл Лигу Европы, но летом андалусийцы избавились от правого защитника, отправив его в аренду в английский «Ноттингем Форест». В АПЛ Гонсало прочно сел на скамейку: четыре матча и 166 минут в сезоне. Выправит ли ситуацию Монтьель? Или по возвращении в «Севилью» клуб найдёт для него иной вариант продолжения карьеры?

Большие проблемы переживает и чемпион мира в составе сборной Франции Рафаэль Варан. После переезда из «Реала» в «Манчестер Юнайтед» защитник выиграл за два года лишь Кубок английской лиги. Непривычная ситуация для Варана. Но и сам футболист показывает не тот уровень, что в лучшие годы в Мадриде. Это отражается на игровом времени Варана при Эрике тен Хаге в «МЮ». Между футболистом и тренером возникло напряжение. Рафаэль недоволен ситуацией: он провёл всего 735 минут на поле в нынешнем сезоне. А в момент, когда у «Юнайтед» вылетело несколько центральных защитников, тен Хаг предпочитал выпускать на позицию непрофильных игроков вместо Варана. Француз раздумывает над вариантами продолжения карьеры вне «МЮ».

Ещё один чемпион мира — 2018 и серебряный призёр ЧМ-2022 Усман Дембеле также проводит неоднозначный период в карьере. В Катаре он отыграл все семь матчей, отдав два ассиста. Да и в «Барсе» Дембеле стал лидером, а главный тренер Хави обожал футболиста, рассчитывая подписать с ним новый контракт. Но Усман выбрал вариант с переходом в «ПСЖ». Парижане выкупили игрока за обозначенную в контракте сумму — € 50 млн. Однако в «ПСЖ» Усман пока не блещет: всего один гол и шесть результативных пасов в 19 матчах. Учитывая уровень Лиги 1, Дембеле должен показывать куда более мощную статистику. Правильно ли поступил вингер, уйдя за «Барсы»?

А что с Месси и Мбаппе?

После триумфа на ЧМ-2022 Лионель Месси поставил галочку рядом с главной целью — он взял Кубок мира. Лео покорил все вершины и решил отдохнуть от постоянного напряжения европейского футбола. Да и в «ПСЖ» проект Месси не получился, будем откровенны. Аргентинец уехал в МЛС, став футболистом «Интер Майами». В США он с ходу выиграл Кубок лиг — 2023, но в плей-офф чемпионата клуб не вышел. Месси сыграл за «Интер Майами» 14 матчей, в которых забил 11 голов и отдал пять результативных передач. А в конце 2023-го ещё и получил свой восьмой «Золотой мяч», вызвавший множество споров. Карьера Лео близится к завершению. Две главные интриги: сыграет ли он на ЧМ-2026 и сможет ли выиграть с «Интер Майами» МЛС?

Килиан Мбаппе — главный трансферный лот для топ-клубов. Но «ПСЖ» не хочет расставаться с форвардом, гарантирующим голы, внимание, рекламные контракты и болельщиков на трибунах. За Мбаппе охотится мадридский «Реал», и летом Килиан мог перебраться в Мадрид, но в итоге запутанная история осталась незавершённой. «ПСЖ» требовал от «Реала» деньги за Мбаппе, Килиан требовал от парижан полагающиеся бонусы, а мадридцы абстрагировались от ситуации. Предстоящие месяцы во многом определят карьеру Мбаппе: либо он переберётся в «Реал», либо подпишет новый контракт с «ПСЖ». После ЧМ-2022 парижане взяли дежурное золото в Лиге 1, однако в Лиге чемпионов снова провалились. А Мбаппе всё же мечтает взять этот трофей. Решится ли он на переход?

Футбол
Килиан Мбаппе
Энцо Фернандес
Гонсало Монтьель
Лионель Скалони
Николас Тальяфико
Луис Арагонес
Лев Яшин
Рафаэль Варан
Усман Дембеле
Уго Льорис
Антуан Гризманн
Лионель Месси
ФИФА
Манчестер Юнайтед
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