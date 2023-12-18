Что стало с участниками финала ЧМ-2022 за минувший год

Не у всех звёзд Аргентины и Франции дела складываются отлично.

© Чемпионат.com

Ровно год назад, 18 декабря 2022 года, состоялся финальный матч чемпионата мира в Катаре. Сборные Аргентины и Франции выдали, возможно, лучшую «золотую» игру в истории ЧМ. Аргентинцы в первом тайме втаптывали соперника в газон и забили два гола. Но во вторые 45 минут Франция и Килиан Мбаппе буквально за пару мгновений перевернули матч. Форвард сначала реализовал пенальти, а в следующей атаке сравнял счёт. Затем Месси и Мбаппе в дополнительное время обменялись голами, а Эмилиано Мартинес спас Аргентину от поражения после супермомента Рандаля Коло Муани. В серии пенальти точнее оказались южноамериканцы — 4:2. И стали чемпионами мира в третий раз в истории.

Видео дня

ЧМ-2022 подарил миру несколько открытий, в том числе в командах-финалистах. Как сложилась судьба героев решающего матча? Чья карьера пошла наверх, а кто — скатился?

У кого карьера пошла вверх?

Несмотря на то что чемпионом мира стала Аргентина, в составе обеих сборных есть футболисты, для которых турнир в Катаре стал позитивной страницей. У сборной Франции, к примеру, мощный рывок в карьере совершил Рандаль Коло Муани. Форвард не реализовал убойный момент в самом конце второго экстра-тайма, однако своей игрой всё равно привлёк внимание топ-клубов. В 46 матчах прошлого сезона Коло Муани забил 23 гола и отдал 17 ассистов. Наибольший интерес к нападающему проявил главный французский клуб — «ПСЖ». Ради переезда в Париж Рандаль даже устроил бунт в «Айнтрахте», отказавшись тренироваться. В итоге Коло Муани перешёл в парижский клуб, а сумма трансфера составила € 95 млн.

Ещё один форвард сборной Франции, перебравшийся в топ-клуб, — Маркус Тюрам. На ЧМ-2022 сын легендарного защитника Лилиана Тюрама провёл пять игр и отдал два ассиста. А в сезоне-2022/2023 в составе мёнхенгладбахской «Боруссии» принял участие в 32 матчах и забил 16 голов. Тюрам привлёк внимание «Интера», искавшего замену Ромелу Лукаку и Эдину Джеко. Маркус перешёл в клуб-финалист ЛЧ как свободный агент. Мощная сделка! На счету Тюрама уже восемь голов и 10 ассистов в 22 встречах сезона.

Один из лидеров сборной Франции Антуан Гризманн на ЧМ-2022 подтвердил свой статус. По статистике он несильно выделялся (три ассиста в семи встречах), но насколько же был полезен! Гризманн, попавший в топ турнира по многим статистическим параметрам, получил свободную роль в атаке и постоянно обострял, при этом не забывая помогать в защите. А в нынешнем сезоне Антуан проводит, возможно, лучший отрезок карьеры за «Атлетико». Француз — бесспорный лидер мадридцев, он снова влюбил в себя болельщиков после скандального возвращения из «Барселоны». Гризманн близок с статусу лучшего бомбардира в истории «Атлетико». На его счету 171 гол, у рекордсмена — Луиса Арагонеса — 173 мяча. В общем, 32-летний футболист набрал бешеную форму на ЧМ-2022 и продолжает её удерживать.

А что насчёт аргентинцев? Несколько игроков стали топ-звёздами после турнира. Интересно, что все они в итоге представляют клубы АПЛ. Игрок, без которого триумф Аргентины вряд ли бы состоялся — Эмилиано Мартинес. Вратарь вытащил серию пенальти в четвертьфинале с Нидерландами, спасал в финале и заряжал уверенностью всю команду. Мартинес продолжает выступать за «Астон Виллу», но в нынешнем сезоне клуб борется как минимум за попадание в топ-4. А самого Эмилиано признали лучшим вратарём ЧМ-2022, после чего он получил премию имени Льва Яшина и награду лучшему вратарю года по версии ФИФА.

Важными игроками полузащиты для Аргентины стали Энцо Фернандес и Алексис Мак Аллистер. Тренеру Лионелю Скалони повезло, что в его составе были игроки, объединяющие в себе ум, технику, креативность, хороший удар, нацеленность на чужие ворота и неплохую игру в обороне и прессинге. На ЧМ-2022 Фернандес провёл семь матчей и набрал два (1+1) результативных балла, Мак Аллистер принял участие в шести встречах и также забил один гол и отдал один ассист. За футболистов после турнира развернулась настоящая гонка. Фернандеса в итоге уже зимой за € 121 млн забрал «Челси», а за Мак Аллистером летом пришёл «Ливерпуль» (всего за € 42 млн).

Также карьерная ситуация улучшилась у форварда Хулиана Альвареса. На ЧМ-2022 он провёл семь матчей, забил четыре гола и отдал одну результативную передачу. Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола не мог проигнорировать успехи футболиста. После турнира Альварес стал чаще появляться в основе, а в сезоне-2023/2024 и вовсе стал игроком старта. Хулиан провёл уже 24 матча, забил восемь голов и отдал восемь ассистов. А его трансферная стоимость взлетела до € 80 млн.

У кого ситуация ухудшилась?

В составах обеих сборных присутствуют футболисты, сдавшие после ЧМ-2022. Кто-то по причине возраста, у кого-то командный кризис, а есть и те, кто сбавил требования к себе. Например, рекордсмен по количеству матчей за сборную Франции (145) Уго Льорис завершил карьеру в национальной команде после проигранного финала. Да и в «Тоттенхэме» 36-летний вратарь потерял место в старте. В нынешнем сезоне он не провёл ни одной встречи.

К концу приближается и карьера вингера Анхеля Ди Марии. На ЧМ-2022 он блистал в решающие моменты (гол+ассист в финале), но летом 2023-го «ПСЖ» расстался с игроком. Анхель вернулся в «Бенфику», за которую выступал ещё на старте карьеры. Ди Мария проводит неплохой сезон (8+3 в 19 матчах), но летом 2024 года, вероятно, покинет Лиссабон и вернётся в родной клуб «Росарио Сентраль». В ноябре Анхель сообщил, что в скором времени завершит карьеру в сборной Аргентины.

Бедствие со своим клубом терпит защитник сборной Аргентины Николас Тальяфико. На ЧМ-2022 он закрывал левый фланг обороны, проведя шесть матчей (120 минут в финале). Но вместе с «Лионом» особых успехов не добивается. В нынешнем сезоне клуб сыплется: 16-е место после 16 туров и перспективы вылететь или угодить в стыковые встречи. Вряд ли чемпион мира мечтал о подобном.

Автор «золотого» пенальти Аргентины — Гонсало Монтьель — также испытывает проблемы. В прошлом сезоне вместе с «Севильей» он выиграл Лигу Европы, но летом андалусийцы избавились от правого защитника, отправив его в аренду в английский «Ноттингем Форест». В АПЛ Гонсало прочно сел на скамейку: четыре матча и 166 минут в сезоне. Выправит ли ситуацию Монтьель? Или по возвращении в «Севилью» клуб найдёт для него иной вариант продолжения карьеры?

Большие проблемы переживает и чемпион мира в составе сборной Франции Рафаэль Варан. После переезда из «Реала» в «Манчестер Юнайтед» защитник выиграл за два года лишь Кубок английской лиги. Непривычная ситуация для Варана. Но и сам футболист показывает не тот уровень, что в лучшие годы в Мадриде. Это отражается на игровом времени Варана при Эрике тен Хаге в «МЮ». Между футболистом и тренером возникло напряжение. Рафаэль недоволен ситуацией: он провёл всего 735 минут на поле в нынешнем сезоне. А в момент, когда у «Юнайтед» вылетело несколько центральных защитников, тен Хаг предпочитал выпускать на позицию непрофильных игроков вместо Варана. Француз раздумывает над вариантами продолжения карьеры вне «МЮ».

Ещё один чемпион мира — 2018 и серебряный призёр ЧМ-2022 Усман Дембеле также проводит неоднозначный период в карьере. В Катаре он отыграл все семь матчей, отдав два ассиста. Да и в «Барсе» Дембеле стал лидером, а главный тренер Хави обожал футболиста, рассчитывая подписать с ним новый контракт. Но Усман выбрал вариант с переходом в «ПСЖ». Парижане выкупили игрока за обозначенную в контракте сумму — € 50 млн. Однако в «ПСЖ» Усман пока не блещет: всего один гол и шесть результативных пасов в 19 матчах. Учитывая уровень Лиги 1, Дембеле должен показывать куда более мощную статистику. Правильно ли поступил вингер, уйдя за «Барсы»?

А что с Месси и Мбаппе?

После триумфа на ЧМ-2022 Лионель Месси поставил галочку рядом с главной целью — он взял Кубок мира. Лео покорил все вершины и решил отдохнуть от постоянного напряжения европейского футбола. Да и в «ПСЖ» проект Месси не получился, будем откровенны. Аргентинец уехал в МЛС, став футболистом «Интер Майами». В США он с ходу выиграл Кубок лиг — 2023, но в плей-офф чемпионата клуб не вышел. Месси сыграл за «Интер Майами» 14 матчей, в которых забил 11 голов и отдал пять результативных передач. А в конце 2023-го ещё и получил свой восьмой «Золотой мяч», вызвавший множество споров. Карьера Лео близится к завершению. Две главные интриги: сыграет ли он на ЧМ-2026 и сможет ли выиграть с «Интер Майами» МЛС?