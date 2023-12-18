В «Севилье» прокомментировали слухи об интересе к Абаскалю

Директор по связям со СМИ «Севильи» Альваро Рамирес прокомментировал новости об интересе к кандидатуре главного тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля. Ранее в СМИ появилась информация, что Абаскаль входит в список кандидатов на пост главного тренера испанской команды.