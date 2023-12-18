«Манчестер Сити» может сыграть с «Флуминенсе» в финале КЧМ

Завершился полуфинальный матч клубного чемпионата мира — 2023, в котором встречались бразильский «Флуминенсе» и египетский «Аль-Ахли». Команды играли на стадионе «Кинг Абдулла Спортс Сити» в Джидде. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с поляком Шимоном Марциняком. Стартовый свисток прозвучал в 21:00 мск. «Флуминенсе» сумел добыть уверенную победу — 2:0.

Бразильцы вышли вперёд на 71-й минуте благодаря голу Джона Арьяса. Полузащитник «Флуминенсе» реализовал пенальти. В самой концовке встречи форвард номинальных хозяев Джон Кеннеди установил окончательный счёт — 2:0 в пользу латиноамериканской команды.