«Реал» может подписать защитника на замену травмированному Алабе

«Реал» в январе может подписать защитника на замену травмированному Давиду Алабе.

Напомним, Алаба порвал крестообразные связки колена во вчерашнем матче Ла Лиги с «Вильярреалом» (4:1). Защитник «Реала» перенесет операцию и может пропустить остаток сезона, включая Евро-2024.

По информации Marca, несмотря на то, что изначально «Реал» не планировал подписывать игроков в зимнее трансферное окно, травма Алабы может изменить планы клуба. В ближайшее время руководство «Реала» рассмотрит различные варианты для немедленного усиления линии обороны.

Сообщается, что фаворитом «Реала» является защитник «Бенфики» Антониу Силва, интерес к которому также проявляет «Манчестер Юнайтед». Однако цена на него будет высокой, поскольку на данный момент Силва является одним из самых востребованных игроков португальского клуба – известно, что сумма его отступных составляет 100 млн евро.