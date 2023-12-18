«Реал» может подписать защитника на замену травмированному Алабе

«Реал» рассматривает трансфер Силвы из «Бенфики» зимой на замену травмированному Алабе. Защитником интересуется «МЮ»
«Реал» в январе может подписать защитника на замену травмированному Давиду Алабе.
Напомним, Алаба порвал крестообразные связки колена во вчерашнем матче Ла Лиги с «Вильярреалом» (4:1). Защитник «Реала» перенесет операцию и может пропустить остаток сезона, включая Евро-2024.
По информации Marca, несмотря на то, что изначально «Реал» не планировал подписывать игроков в зимнее трансферное окно, травма Алабы может изменить планы клуба. В ближайшее время руководство «Реала» рассмотрит различные варианты для немедленного усиления линии обороны.
Сообщается, что фаворитом «Реала» является защитник «Бенфики» Антониу Силва, интерес к которому также проявляет «Манчестер Юнайтед». Однако цена на него будет высокой, поскольку на данный момент Силва является одним из самых востребованных игроков португальского клуба – известно, что сумма его отступных составляет 100 млн евро.
Также рассматриваются кандидатуры Гонсалу Инасиу из «Спортинга» и Лени Йоро из «Лилля». Кроме того, не исключается задействование на позиции защитника Орельена Тчуамени в случае, если «Реал» решит не подписывать новых игроков.