Быстров: амбиции «Спартака»? Нет амбиций, пришли — и мычат

«Спартак» в начале чемпионата объявил цели — золото и Кубок. Потом чуть поправился — непонятно, о каком сезоне говорили. Нет ощущения, что амбиций клуб чуть побаивается? Какие амбиции? Нет амбиций, пришли — и мычат. Не могут спокойно решить вопрос с Джикией. Это многолетний капитан, но начинают юлить. А все довольно просто. Либо предлагаете контракт, который его не устраивает — и объявляете об этом. Либо объявляете о том, что не сошлись в условиях, Джикия покидает клуб. Но до последнего юлят, утаивают, замалчивают. Нужно решать давным-давно, полгода осталось», — приводит слова Быстрова «РБ Спорт».