«С ним «Спартак» станет сильнее». Аршавин — о возможном назначении Хавьера Рибалты

Напомним, ранее бывший спортивный директор «Зенита» Хавьер Рибалта, которого связывают с назначением в «Спартак», уже улетел из России после переговоров с красно-белыми. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией. Также сообщалось, что «Спартак» планирует закрыть вопрос с назначением спортивного директора до конца 2023 года, а Рибалта является основным кандидатом на эту должность. Специалист занимал пост спортивного директора «Зенита» с 2018 по 2021 год.