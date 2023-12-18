Результаты жеребьевки 1/8 финала Лиги чемпионов: все пары команд

Результаты жеребьёвки 1/8 финала Лиги чемпионов: все пары команд
Сегодня, 18 декабря в штаб-квартире УЕФА в Ньоне (Швейцария) прошла жеребьёвка 1/8 финала Лиги чемпионов сезона-2023/2024. 16 лучших команд европейского футбола сезона-2023/2024 узнали своих следующих соперников.
Пары 1/8 финала Лиги чемпионов:
«Порту» — «Арсенал»;
«Наполи» — «Барселона»;
«ПСЖ» — «Реал Сосьедад»;
«Интер» — «Атлетико»;
ПСВ — «Боруссия»;
«Лацио» — «Бавария»;
«Копенгаген» — «Манчестер Сити»;
«РБ Лейпциг» — «Реал».
Отметим, что жеребьёвка четвертьфинальной и полуфинальной стадий будет проведена дополнительно.
Напомним, финал Лиги чемпионов УЕФА сезона-2023/2024 пройдёт 1 июня 2024 года на стадионе «Уэмбли» в Лондоне.
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