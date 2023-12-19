«Атлетико» выиграл у клубов из Италии только 4 матча из 11 в Лиге чемпионов

Мадридский «Атлетико» имеет не лучшую статистику матчей с итальянскими клубами в Лиге чемпионов. Испанцы одержали всего лишь четыре победы в 11 последних матчах, сообщает Opta Sport. Напомним, в матче 1/8 турнира подопечным Диего Симеоне предстоит сыграть с миланским «Интером».