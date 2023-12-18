Определены пары 1/8 финала Лиги чемпионов

18 декабря в швейцарском Ньоне прошла жеребьевка 1/8 финала футбольной Лиги чемпионов. Восемь победителей групп попали в первую корзину. В число сеяных команд вошли "Бавария", "Боруссия" Дортмунд (обе - Германия), "Арсенал", "Манчестер Сити" (обе - Англия), "Барселона", "Реал" Мадрид, "Реал Сосьедад" и "Атлетико" (все - Испания).

Во второй корзине оказались клубы, ставшие вторыми, - "ПСЖ" (Франция), "Интер", "Лацио", "Наполи" (все - Италия), "Порту" (Португалия), "РБ Лейпциг" (Германия), "Копенгаген" (Дания) и ПСВ (Нидерланды).

Команды из первой корзины на этой стадии получают в соперники клубы из второй. Но есть ограничения - не могут встретиться в 1/8 те, кто играл в одной группе, и представители одной страны.

По итогам жеребьевки клуб российского полузащитника Арсена Захаряна "Реал Сосьедад" сыграет с французским ПСЖ. Самыми интересными противостояниями станут матчи между "Наполи" и "Барселоной" и "Интером" и "Атлетико".

Португальский "Порту" сыграет с "Арсеналом", ПСВ встретится с "Боруссией", "Копенгаген" - с действующим чемпионом "Манчестер Сити", а "Лейпциг" - с "Реалом".