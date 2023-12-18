Промес стал резидентом ОАЭ

По информации «Спорт-Экспресса», игрок из Нидерландов стал резидентом ОАЭ в конце этого года. Благодаря новому статусу, Промес, с высокой долей вероятности, примет участие в зимних сборах «Спартака», которые команда проведет в Дубае.

Напомним, в прошлом сезоне Квинси пропустил сбор «Спартака» в Эмиратах – в СМИ появлялась информация, что это может быть связано с проблемами футболиста с законом в Нидерландах. В клубе прокомментировали эту ситуацию так: «Удовлетворили его просьбу начать подготовку по индивидуальному графику в связи с личными обстоятельствами».