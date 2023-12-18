Юрист: резидентская виза не дает стопроцентной гарантии для Промеса

Глава комиссии Ассоциации юристов России по спортивному праву Сергей Алексеев прокомментировал корреспонденту «Спорт День за Днем» Виктории ОХАПКИНОЙ получение нападающим московского «Спартака» Квинси Промесом резидентской визы ОАЭ.

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Об этом сообщил «Спорт-Экспресс».

По информации источника, она упростит процесс пересечения границы государства, поэтому Промес, скорее всего, сможет принять участие в зимних сборах москвичей, которые пройдут на территории ОАЭ и Турции.

В прошлом году игрок пропустил сборы за рубежом. По информации СМИ, это произошло из-за возможной экстрадиции в Нидерланды по причине уголовных дел.

– В Нидерландах против Квинси Промеса остались открыты уголовные дела. Выходит, что с этой визой его не могут экстрадировать из ОАЭ?

– Вопрос решается в зависимости от того, какой договор есть об экстрадиции, о выдаче граждан между Нидерландами и Эмиратами, и по каким составам преступлений выдаются, по каким не выдаются.

Сама виза, она, конечно, играет в пользу атлета, но гарантий стопроцентных, что его не выдадут, в данном случае нет, потому что есть механизм двусторонней договоренности между правительствами и уполномоченными органами, которые под конкретный случай могут иметь место. Поэтому, в данном случае, стопроцентной гарантии для Промеса нет, тем более, насколько известно, дела не только открыты, но есть уже и приговор.

– Насколько тяжело получить такую визу?