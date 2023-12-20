Ленини надеется уйти из «Краснодара» до весны

— Будущее Ленини в «Краснодаре»? Мы сейчас стараемся найти для него новый клуб. Надеюсь, что после паузы его не будет в «Краснодаре», — цитирует Фернандеса «Чемпионат».

Ранее в СМИ появилась информация о том, что в подписании Ленини заинтересован «ПАРИ НН».

В нынешнем сезоне 26 летний Ленини сыграл в 15 матчах за краснодарскую команду во всех турнирах, в которых забил один мяч и отдал одну голевую передачу. Его действующее трудовое соглашение с «быками» рассчитано до июня 2025 года.