Головин попал в сборную самых дорогих игроков Лиги 1 без футболистов «ПСЖ»

Авторитетный интернет-портал Transfermarkt в своём телеграм-канале опубликовал сборную самых дорогих футболистов французской Лиги 1 без игроков «ПСЖ». Российский полузащитник «Монако» Александр Головин, чья ориентировочная трансферная стоимость составляет € 30 млн, попал в эту команду