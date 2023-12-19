Названа роль Месси в сборной Аргентины

«У него свой способ руководства. Как капитан он является лидером и подталкивает своих товарищей по команде вперед. И, конечно же, он также подает пример, обыгрывая своих соперников. Он всегда нам помогал, он всегда был с нами великолепен, и тренировать его одно удовольствие», — заявил Скалони.