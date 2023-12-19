Объявлена символическая сборная женской Суперлиги сезона-2023

Футболистки ЦСКА и петербургского «Зенита» составили основный состав символической сборной Суперлиги 2023, сообщается на сайте Российского футбольного союза (РФС).
В список попали пять игроков ЦСКА, четыре игрока «Зенита», по одному представителю «Локомотива» и «Звезды 2006». Лучшим игроком турнира признана Ана Диаш («Зенит»). Она стала лучшим бомбардиром Суперлиги с 18 голами.
Символическая сборная Суперлиги сезона 2023 года:
Вратарь: Маргарита Широкова (Звезда 2006);
Защитники: Юлия Мясникова, Невена Дамьянович, Юлия Плешкова (все — ЦСКА), Вероника Куропаткина («Зенит»).
Полузащитники: Яна Шеина («Локомотив»), Надежда Смирнова (ЦСКА), Анастасия Поздеева, Екатерина Пантюхина (обе — «Зенит»);
Нападающие: Ана Диаш (Зенит), Абуди Онгене (ЦСКА).
Суперлига 2023 прошла с 10 марта по 26 ноября. В турнире приняли участие 12 клубов. Чемпионом страны стал петербуржский Зенит, обыгравший в решающем матче московский ЦСКА со счётом 2:1.