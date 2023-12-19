Объявлена символическая сборная женской Суперлиги сезона-2023

В список попали пять игроков ЦСКА, четыре игрока «Зенита», по одному представителю «Локомотива» и «Звезды 2006». Лучшим игроком турнира признана Ана Диаш («Зенит»). Она стала лучшим бомбардиром Суперлиги с 18 голами.