Защитник "Реала" Алаба успешно перенес операцию на колене после разрыва "крестов"

Защитник мадридского "Реала" и сборной Австрии Давид Алаба успешно перенес операцию после разрыва передней крестообразной связки левого колена. Об этом информирует пресс-служба Королевского клуба. Отмечается, что операция прошла под наблюдением представителей медицинского департамента "Реала".

Напомним, 31-летний австриец получил травму по ходу первого тайма матча 17-го тура Ла Лиги против "Вильярреала", который завершился разгромной победой "сливочных" со счетом 4:1. Алаба не смог продолжить встречу и был заменен. По итогам медицинского обследования у него был диагностирован разрыв передней крестообразной связки левого колена.