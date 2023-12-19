"Аталанта" обыграла "Салернитану", Миранчук забил гол

"Аталанта" одержала волевую победу над "Салернитаной" в матче 16-го тура чемпионата Италии. Встреча, которая состоялась на стадионе Джевисс (Атлети Адзурри) в Бергамо, завершилась со счетом 4:1 в пользу подопечных Джана Пьеро Гасперини. Четвертый гол в составе "Аталанты" записал на свой счет российский полузащитник Алексей Миранчук. Также за победившую команду забили Луис Мурьель, Марио Пашалич и Шарль Де Кетеларе. Единственный гол "Салернитаны" в этом поединке оформил Лоренцо Пирола, который открыл счет в матче. До этого поединка в матче шестого тура группового этапа Лиги Европы "Ракув" — "Аталанта" (0:4) Миранчук отметился результативной передачей на Мурьеля, который в этой игре отличился дважды. Для Миранчука это результативное действие стало третьим подряд. 9 декабря он отдал голевой пас в матче с "Миланом" (3:2). Тогда также отличился Мурьель. После этого матча "Аталанта" поднялась на седьмое место в таблице Серии А (26 очков), "Салернитана" осталась на последней, 20-й позиции (восемь баллов).