Экс-наставник «Тоттенхэма» в ближайшее время возглавит «Ноттингем»

«Ноттингем Форест» в ближайшее время назначит на пост главного тренера клуба экс-наставника «Тоттенхэма» Нуну Эшпириту Санту. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Twitter).

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По информации источника, 49-летний наставник в данный момент осуществляет перелёт до Англии. Переговоры между ним и представителями английского клуба находятся на продвинутой стадии. Отмечается, что по прибытию португалец скорее всего подпишет с «Ноттингемом» контракт и сменит на посту главного тренера Стива Купера.