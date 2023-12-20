«Барселона» с трудом обыграла аутсайдера чемпионата

Завершился матч 18-го тура испанской Примеры, в котором встречались каталонская «Барселона» и «Альмерия». Команды играли на стадионе «Олимпик Льюис Компанис» в Барселоне. Стартовый свисток арбитра прозвучал в 21:00 мск. «Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию встречи. «Барселона» не без труда обыграла аутсайдера — 3:2.

На 33-й минуте «Барселона» вышла вперёд благодаря голу вингера Рафиньи. Однако уже спустя 10 минут форвард гостей Лео Баптистау восстановил равенство в счёте.

На 60-й минуте голом в составе «Барселоны» отметился Серхи Роберто. Через 11 минут «Альмерия» снова отыгралась. На этот раз ворота «блауграны» поразил Эдгар Гонсалес. На 83-й минуте победу «Барселоне» принёс второй гол Роберто.