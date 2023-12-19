Ситуация с трансферами «Зенита»: без новичков до первых сборов, и Артур больше не приоритетная цель

Как стало известно, 25-летний правый вингер «Палмейраса» Артур больше не является приоритетной целью «Зенита» на зимнее трансферное окно.

По информации портала, переговоры по игроку замедлились, а «Зенит» продолжает поиски игрока на фланг атаки. Так же, по информации, «Зенит, скорее всего, не подпишет новичков до первых сборов, сообщаетmetaratings.ru . Все переговоры, которые сейчас идут, далеки от завершения.

На счету Артура десять голов и две результативных передачи в 51 матче за «Палмейрас». Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в 10 млн евро.