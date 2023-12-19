Вратарь «ПСЖ» и его семья подверглись нападению грабителей

Александр Летелье, третий вратарь «Пари Сен Жермен», и его родственники пережили нападение грабителей в собственном доме во французском департаменте Ивелин в ночь с понедельника на вторник, сообщает RMC Sport.

По данным источника, около 2 часов ночи вратарь и его жена были разбужены сигнализацией после проникновения неизвестных в их сад. Пара сразу же вызвала полицию. Однако четверо преступников успели проникнуть в дом, где также находились двое маленьких детей 2 и 6 лет. Под угрозой ножа нападавшие потребовали деньги и драгоценности, а также ударили супругу Летелье по лицу.

Приехавшим на место полицейские арестовали троих из четырех преступников — двух несовершеннолетних и одного взрослого — которые были помещены под стражу.