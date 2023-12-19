Экс-нападающий «Локомотива» рассказал, как стал проповедником

«Первые семь лет жизни я рос в Нигерии, и в садике, школе нам рассказывали библейские истории. То есть какие-то зёрна в меня закинули, которые в итоге выросли в целое дерево. Не скажу, что в молодости был примерным христианином, но церкви помогал ещё во Франции, до второго приезда в Россию. Пока не был женат, немножко, конечно, погулял, ха-ха. Не горжусь этим. В Москве чуть-чуть отошёл от церкви, но вера всё равно в моей жизни присутствовала. Я с молодости изучал мир и с религиозной точки зрения, и с политической. Пытался искать ответы на глубокие вопросы и до сих пор это делаю. Я вникал в историю. Бабушка рассказывала, что восемь её братьев во время Второй мировой войны умерли с голоду. День Победы, фильм «Четыре танкиста и собака» — всё это у меня в душе сидело.



Ещё в «Локомотиве» интересовался темой конспирологии. Я тогда ещё догадывался, куда ведут мир, и просто ждал, когда это случится. А в последние три года я немного отошёл от мира. Мне снились вещие сны, в том числе страшные. Я знал, что в мире будут происходить плохие вещи. И они случились: пандемия, войны и всё остальное. Сегодня я живу ближе к богу, чем когда-либо. Я открыл в себе призвание проповедовать Евангелие и последние два-три года делаю это активно. Я несовершенный человек и не горжусь грехами. Но я горжусь, что я духовный человек», — сказал Питер Одемвингие в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.