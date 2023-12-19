В «Барселоне» объяснили, как хотят компенсировать отсутствие Гави

«Если нам удастся удовлетворить финансовый фейр плей, то идея состоит в том, чтобы найти полузащитника, который сможет как-то компенсировать отсутствие Гави. Это будет аренда до конца сезона, как мы сделали много лет назад с Давидсом», — приводит слова Лапорты Mundo Deportivo.