Виктор Мозес может уйти из «Спартака» в миланский «Интер»

Футболист «Спартака» Виктор Мозес является одним из вариантов усиления для миланского «Интера», информирует InterZone в соцсетях. Детали возможной сделки по нигерийскому футболисту не уточняются.

© РИА Новости

Отмечается, что в «Интере» считают Мозеса оптимальным вариантом по соотношению цены и качества.

Интересно, что в своё время Мозес уже имел опыт игры за «Интер». В составе московского «Спартака» Виктор выступает с июля 2021 года после перехода из «Челси», соглашение футболиста с московским клубом рассчитано до июня 2024 года. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в € 2 млн.

В нынешнем сезоне нигериец провёл 12 матчей за красно-белых в рамках Российской Премьер-Лиги и забил один гол.