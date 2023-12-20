Названы самые подорожавшие игроки Серии А

Зиркзее, Соуле и Тюрам — самые подорожавшие игроки Серии А по версии Transfermarkt
Интернет-портал Transfermarkt представил рейтинг футболистов итальянской Серии А, получивших наибольшую прибавку в трансферной стоимости по промежуточным итогам чемпионата.
Лидером рейтинга стал 22-летний нападающий «Болоньи» Джошуа Зиркзее. На втором месте расположился 21-летний игрок Матиас Соуле из «Фрозиноне», а замкнул тройку футболист «Интера» Маркус Тюрам.
Топ-10 самых подорожавших игроков Бундеслиги:
1. Джошуа Зиркзее («Болонья», € 30 (+17) млн);
2. Матиас Соуле («Фрозиноне», € 25 (+17) млн);
3. Маркус Тюрам («Интер», € 55 (+15) млн);
4. Лаутаро Мартинес («Интер», € 110 (+10) млн);
5. Бремер («Ювентус», € 50 (+10) млн);
6. Раду Дрэгушин («Дженоа», € 20 (+10) млн);
7. Кенан Йилдиз («Ницца», € 10 (+9) млн);
8. Риккардо Калафьори («Болонья», € 13 (+8) млн);
9. Кристиан Пулишич («Милан», € 32 (+7) млн);
10. Эдерсон («Аталанта», € 27 (+7) млн).