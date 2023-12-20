Названы самые подорожавшие игроки Серии А

Интернет-портал Transfermarkt представил рейтинг футболистов итальянской Серии А, получивших наибольшую прибавку в трансферной стоимости по промежуточным итогам чемпионата.

Лидером рейтинга стал 22-летний нападающий «Болоньи» Джошуа Зиркзее. На втором месте расположился 21-летний игрок Матиас Соуле из «Фрозиноне», а замкнул тройку футболист «Интера» Маркус Тюрам.