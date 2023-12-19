СМИ: «Химки» зимой могут расстаться с Архиповым и Аветисяном

Подмосковные «Химки» в зимнее трансферное окно могут расстаться с российским нападающим Артемом Архиповым и армянским полузащитником Петросом Аветисяном, сообщает Metaratings.ru.

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По данным источника, тренерский штаб на футболистов не рассчитывает, после выхода команды из отпуска будет решаться будущее игроков.

27 летний Архипов выступает за «Химки» с июля 2023 года после перехода из «Кубани», на счету игрока шесть матчей без результативных действий. 27 летний Аветисян защищает цвета подмосковного клуба с лета 2023 года после перехода из казахстанского «Мактаарала». Игрок провел четыре матча и отметился голом.