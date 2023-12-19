СМИ: «Химки» зимой могут расстаться с Архиповым и Аветисяном

«Химки» зимой могут расстаться с Архиповым и Аветисяном — СМИ
Подмосковные «Химки» в зимнее трансферное окно могут расстаться с российским нападающим Артемом Архиповым и армянским полузащитником Петросом Аветисяном, сообщает Metaratings.ru.
По данным источника, тренерский штаб на футболистов не рассчитывает, после выхода команды из отпуска будет решаться будущее игроков.
27 летний Архипов выступает за «Химки» с июля 2023 года после перехода из «Кубани», на счету игрока шесть матчей без результативных действий. 27 летний Аветисян защищает цвета подмосковного клуба с лета 2023 года после перехода из казахстанского «Мактаарала». Игрок провел четыре матча и отметился голом.
«Химки» после 20 туров в нынешнем розыгрыше МЕЛБЕТ Первой Лиги с 36 очками занимают второе место в турнирной таблице, уступая лидирующему махачкалинскому «Динамо» один балл.