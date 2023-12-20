Александр Канищев - о российских игроках «Зенита»: Они отстают в своем развитии. Играть им не дают

- Все называют главной причиной «просадки» сине-бело-голубых уход Малкома. Но раньше «Зенит» и без него всех «рвал». Или Малком именно в последнее время стал важной фигурой для команды?

- Он, когда оправился после травмы, показал свое мастерство в России. Когда Малком был травмирован, у «Зенита» ещё был хороший костяк российских футболистов, находившихся в боевой форме. Сегодня их вообще не видно, поэтому они отстают в своем развитии. Когда игровой практики нет, это неизбежно. Играть им - я имею ввиду Чистякова, Ерохина, Мостового, Коваленко - не дают. Когда ребята выходят на поле, получив немного времени, не могут решить никакой задачи. Конечно, проблемы «Зенита» не только в уходе Малкома. Тут все в комплексе, - сказал Канищев, которого цитируетbookmaker-ratings.ru .