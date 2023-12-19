Сорок три российских арбитра вошли в список ФИФА на 2024 год

Судейский комитет ФИФА утвердил список российских судей для обслуживания международных матчей в 2024 году, сообщается на сайте Российского футбольного союза (РФС).

По сравнению с 2023 годом квота россиян увеличена с 42 до 43 человек.

ФИФА и УЕФА в феврале 2022 года опубликовали совместное заявление, согласно которому российские сборные и клубы отстранены от участия в международных соревнованиях на неопределенный срок из за событий на Украине.