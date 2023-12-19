Сергей Бурунов рассказал, как он стал болельщиком ЦСКА

Актёр Сергей Бурунов, звезда телешоу «Большая разница», сериалов «Полицейский с Рублёвки» и «Слово пацана», рассказал, как он стал поддерживать московский ЦСКА.

Сергей Бурунов рассказал, как он стал болельщиком ЦСКА
© Чемпионат.com

«Меня судьба к этому подводила. Близкие люди, которые встречались на пути, были болельщиками ЦСКА. Когда я работал в театре сатиры, там был администратор — ярый болельщик ЦСКА. С виду — интеллигентный человек, отзывчивый. Но стоило выпить немного алкоголя, как из этого человека вырывалась [кричалка] „Атомная бомба“.

Я спрашиваю: «Это что такое?», он отвечает: «Ты ничего не понимаешь, это ЦСКА, это наша кричалка». Думаю, вот это дух. Он начал рассказывать, а она до бесконечности. Запомнил это на всю жизнь. У меня и племянник болел за ЦСКА. Интеллигент, но как только начинался матч...", — сказал Бурунов в видео на YouTube-канале «Это футбол, брат».

По итогам прошедшей части сезона ЦСКА находится на восьмой строчке турнирной таблицы чемпионата России по футболу, набрав 28 очков после 18 проведённых матчей.

Футбол
Сергей Бурунов
Главное о спорте
Больше новостей
Чемпионат.com: главные новости