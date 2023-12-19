Месси признан игроком года по версии Goal

Нападающий сборной Аргентины и американского «Интер Майами» Лионель Месси стал лучшим игроком 2023 года по версии Goal. Об этом сообщает официальный сайт британского издания.

Отметим, что в 2023 году капитан сборной Аргентины и американского «Интер Майами» Лионель Месси стал обладатель «Золотого мяча». Он выиграл данную награду в восьмой раз в своей карьере. При этом нападающий был признан лучшим игроком года по мнению Goal в седьмой раз.