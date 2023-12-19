Месси признан игроком года по версии Goal
Нападающий сборной Аргентины и американского «Интер Майами» Лионель Месси стал лучшим игроком 2023 года по версии Goal. Об этом сообщает официальный сайт британского издания.
Топ-5 лучших футболистов года от Goal выглядит следующим образом:
- Лионель Месси («Интер Майами»/«ПСЖ» и сборная Аргентины);
- Эрлинг Холанд («Манчестер Сити» сборная Норвегии);
- Джуд Беллингем (мадридский «Реал»/ дортмундская «Боруссии» и сборная Англии);
- Килиан Мбаппе («ПСЖ» и сборная Франции);
- Кевин де Брёйне («Манчестер Сити» сборная Бельгии).
Отметим, что в 2023 году капитан сборной Аргентины и американского «Интер Майами» Лионель Месси стал обладатель «Золотого мяча». Он выиграл данную награду в восьмой раз в своей карьере. При этом нападающий был признан лучшим игроком года по мнению Goal в седьмой раз.
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