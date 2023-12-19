Форвард Мусаев перешел из "Балтики" в ЦСКА

Московский ЦСКА достиг договоренности с калининградской "Балтикой" о переходе форварда Тамерлана Мусаева. Об этом сообщает Telegram-канал балтийцев. Армейский клуб выкупил права на нападающего. Соглашение игрока с красно-синими рассчитано до конца сезона-2027/28. Он будет играть под 11-м номером. 22-летний Мусаев - воспитанник академии ЦСКА. Он выступал за "Балтику" с 2020 года года. В текущем сезоне он провел 25 матчей во всех турнирах, в которых забил четыре мяча и отдал две результативные передачи. В прошлом сезоне Мусаев был признан лучшим игроком Первой лиги, а также лучшим молодым игроком, забив девять мячей и отдав девять голевых передач. В сентябре Мусаев сыграл в двух товарищеских матчах сборной России (до 23 лет) против Египта. После первой части сезона Российской премьер-лиги (РПЛ) ЦСКА набрал 28 очков и занимает седьмое место в турнирной таблице. "Балтика" имеет в своем активе 13 баллов и расположилась на 15-й строчке.