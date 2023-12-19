Футболист Круговой считает, что "Краснодар" выглядит намного интереснее "Зенита"

"Краснодар" намного интереснее выглядит сейчас, "Зенит" всегда прибавляет после зимней паузы. Думаю, мы выйдем, докажем и вернем первое место. Понятно, что с каждым годом все сложнее и сложнее становиться чемпионом, но я уверен, что "Зенит" даст бой. Сейчас зимой прибавим и при должной работе вернемся на свое место", - сказал Круговой.