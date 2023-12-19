"Спорт-Экспресс": Слуцкий может подписать контракт с китайским клубом

Бывший главный тренер сборной России по футболу Леонид Слуцкий может возглавить один из китайских клубов. Об этом сообщает "Спорт-Экспресс". Отмечается, что помимо Слуцкого к работе в Китае может приступить бывший ассистент тренера в английском "Халл Сити" и нидерландском "Витессе" Олег Яровинский. Последним местом работы 52-летнего Слуцкого стал казанский "Рубин", откуда он ушел 15 ноября 2022 года. С тех пор он не занимается тренерской деятельностью, однако очень активно принимает участие в различных юмористических шоу и комментирует матчи. Также специалист работал в "Москве", самарских "Крыльях Советов" и ЦСКА. Вместе с армейцами он трижды стал чемпионом страны, по два раза выигрывал Кубок и Суперкубок России. С 2015 по 2016 год он совмещал работу в ЦСКА и сборной России. Под его руководством национальная команда попала на чемпионат Европы — 2016, однако не смогла выйти из группы, в которой проиграла Словакии и Уэльсу и сыграла вничью с Англией.